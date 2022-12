Pelé sta meglio: cosa dice il nuovo bollettino medico

SAN PAOLO (BRASILE) - Migliorano le condizioni di salute di Pelé, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, dal 29 novembre per curare il cancro e un'infiammazione respiratoria. Nel nuovo bollettino medico si legge: "Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell'infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili". Dunque, non si sa quando O Rei, 82enne, potrà essere dimesso per tornare a casa, comunque continua a manifestare miglioramenti del suo stato clinico. Intanto, Kelly Nascimento, una delle figlie della leggenda brasiliana, ha visitato il padre e postato una foto insieme a lui.