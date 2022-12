Aia, Trentalange ascoltato negli uffici della Procura Federale. Ecco chi lo difende

ROMA - É iniziata in mattinata presso gli uffici federali di via Campania a Roma l'audizione del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange. Il numero uno dell'AIA, difeso dagli avvocati Paolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella, figlio di Sergio, e Avilio Presutti. Il presidente dell’Aia aveva richiesto di essere ascoltato dal procuratore Figc, Giuseppe Chinè, per riferire in merito al caso D'Onofrio, dopo l'avviso di conclusione delle indagini.