Mihajlovic, la camera ardente in Campidoglio

ROMA - Il ricordo di Sinisa Mihajlovic nella Capitale è forte: in queste ore tantissimi i messaggi di affetto e di condoglianze sono stati rivolti la famiglia dell’ex calciatore di Lazio e Roma. Il Comune capitolino - visto il legame tra la città e l’ex giocatore serbo - ha allestito la camera ardente in Campidoglio che sarà aperta dalle 10 alle 18 nella giornata di domenica.

Un minuto di raccoglimento in Serie A

La Figc in occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì a 53 anni dopo una lunga malattia.