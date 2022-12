Bufera su Trentalange, nuove elezioni per l’Aia

ROMA - Quasi in pieno recupero Alfredo Trentalange si è dimesso dalla presidenza dell’Associazione Italiana Arbitri. Appena 24 ore prima, aveva incassato una lettera di solidarietà da parte dei presidenti di sezione (non tutti d’accordo, in Campania ad esempio, l’affluenza alla... firma è stata bassissima), ma evidentemente ieri la moral suasion effettuata dalla Figc ha portato i suoi frutti. Lo scontro avrebbe lasciato sul campo diversi strascichi (e non è detto sia finita qui), da via Allegri il documento di richiesta di commissariamento era già pronto per essere inviato, evidentemente Trentalange, che la Procura federale aveva messo nel mirino per il caso D’Onofrio, ha trovato la forza per fare marcia indietro. Non scontato: perché le dimissioni non erano arrivate il giorno in cui tutto questo caos è scoppiato (fra l’11 e il 12 novembre), perché era stato scelto un pool difensivo ovviamente da “combattimento” (il figlio del presidente della Repubblica, il Prof. Mattarella, l’avvocato di Lotito nella vendita della Salernitana, Presutti, e l’avvocato Gallinelli, amico del vice presidente dell’AIA, Baglioni), perché durante questo periodo in tanti avevano urlato di voler «uscire a testa alta», perché ancora giovedì scorso, alla vigilia dell’interrogatorio davanti al procuratore Chiné, le intenzioni erano state messe nero su bianco: «Non mi dimetto». Invece ieri è arrivato il passo indietro per «tutelare l’Associazione (...) da ogni paventata ipotesi commissariale», convinto come è che ci sia «assenza di una reale e persistente disfunzione di una struttura sicuramente integra anche dopo una vicenda penale e personale del tutto estranea alla nostra Associazione».