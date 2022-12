"Mihajlovic mi ha salvato la vita": lo struggente ricordo di Nikolina

ROMA - "Ho sentito tutto, non ci posso credere… Miha, il mio salvatore, se n'è andato, non è possibile… È terribile, non ce la faccio più". Con queste parole e con un "grazie" accompagnato dall'emoticon di un cuore spezzato su Facebook esprime il proprio dolore Nikolina Radunovic, affranta per la morte di Sinisa Mihajlovic i cui funerali sono stati svolti a Roma con tantissimi amici, tifosi, calciatori e addetti ai lavori presenti per dare l'ultimo saluto all'ex difensore e allenatore serbo.