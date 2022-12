Ronaldo torna sui social dopo il Mondiale: il significato del messaggio misterioso

MADEIRA (Portogallo) - E’ il disoccupato più felice del mondo. Mentre tutti si interrogano sul futuro di Cristiano Ronaldo, il giocatore torna sui social con una story piuttosto eloquente. L’eliminazione del Portogallo dal Mondiale non ha tolto il sorriso al fuoriclasse portoghese, tanto meno il trionfo del suo rivale Leo Messi che ha avuto modo di alzare al cielo la coppa del Mondo.

Futuro in Arabia

Ronaldo si gode le meritate vacanze. Per farlo ha scelto una delle sue lussuosissime case, con spa, piscina e palestra. Dopo diversi giorni di silenzio il giocatore è riapparso sul social. Forse una smentita verso i giornali spagnoli che lo davano a Dubai, prossimo a firmare un contratto con l’Al Nassr, forse un segnale criptico per far capire che quel contratto lo ha già firmato. La soluzione, al prossimo post. Forse.