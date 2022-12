"Pelé è peggiorato, i familiari lo stanno salutando". La notizia preoccupa il mondo

Continuano a preoccupare le condizioni di saute di Pelé, e le ultime notizie che arrivano non sono felici: secondo Infobae, quotidiano argentino, O Rei starebbe peggiorando e la sua situazione sarebbe critica, tanto che i familiari starebbero cominciando a salutarlo. La leggenda del Brasile, 82 anni, è ricoverata dal 29 novembre al'ospedale Albert Einstein di San Paolo per un tumore al colon, che si starebbe allargando. È in terapia intensiva e a malapena riesce a parlare. È comunque circondato dall'affetto dei suoi cari, con cui passerà il Natale: le due figlie e la moglie sono lì con lui. Il mondo del calcio rimane col fiato sospeso, mentre O Rei continua a lottare.