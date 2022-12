Un Ippocampo Granata illumina la Salernitana

Un Ippocampo, simbolo della Salernitana, tra le Luci d’Artista di Salerno. L’opera, voluta da StarCasinò, è stata realizzata dall’artista Giuseppe Iavicoli, tra i più importanti esponenti della street art nazionale, il quale ha inteso dare forma alla “forza e resistenza che, oggi più che mai, contraddistinguono tutti i cittadini di Salerno”. L’Ippocampo Granata è stato inaugurato in piazza Gian Camillo Gloriosi, in uno dei quartieri non centrali della città, il quartiere di cui è originario Stefano Tino, managing Director di StarCasinò, che è Premium Partner della US Salernitana 1919 e sponsor di Luci d’Artista. Si tratta di un’opera innovativa ed ecosostenibile. Per illuminarla, e quindi per ridurre al minimo il consumo energetico dell’installazione artistica, occorreranno le gambe di quanti vorranno pedalare le e-bike posizionate intorno all’Ippocampo: solo con le “pedalate” dei salernitani sarà possibile ammirarlo al massimo della propria luminosità. L’impegno per la sostenibilità, che caratterizza tutte le opere di Luci di Artista, è rilevabile anche dall’utilizzo di lampadine a led e materiali tutti completamente riciclabili. Si tratta quindi di un’opera con un forte valore di innovazione e, allo stesso tempo, amore per l’ambiente e stimolo a praticare sport. «Come cittadino di Salerno e tifoso della Salernitana – afferma Stefano Tino – è un onore essere parte e, indirettamente, protagonista, di un evento importante e storico come Luci d’Artista. Unire valori come sport, sostenibilità e arte attraverso la creazione dell’Ippocampo Granata per noi rappresenta il giusto omaggio alla città, ai cittadini e alla squadra di Salerno, che quest’anno abbiamo deciso di sostenere con la nostra partnership».