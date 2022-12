Cristiano Ronaldo cerca un maggiordomo per la maxi villa: lo stipendio mensile offerto è clamoroso!

CASCAIS (PORTOGALLO) - C'è ancora molta incertezza sul futuro di Cristiano Ronaldo , al momento senza squadra dopo il divorzio dal Manchester United . CR7, reduce dall'esprienza in Qatar dove è stato eliminato ai quarti di finale con il suo Portogallo , continua a rimanere costantemente sotto l'attenzione dei media, che aspettano una sua mossa o indizio sulla possibile prossima squadra. Intanto, in attesa di novità sul futuro, ha fatto scalpore una recente ricerca fatta dal fuoriclasse portoghese.

Ronaldo cerca un maggiordomo: stipendio folle

Cristiano Ronaldo sta infatti ultimando i lavori per la sua nuova villa a Cascais, nell'area di Quinta da Marinha, in Portogallo. Un'incredibile abitazione, dal valore di 21 milioni di euro e con una superficie di 3000 metri quadrati munita di campi da tennis, piscina interna e piscina esterna, palestra, garage immenso per 20 automobili e un sistema di riscaldamento intelligente. Per questa enorme villa CR7 e Georgina stanno cercando dei nuovi dipendenti per occuparsi della casa, come un maggiordomo, cuoco e altro. Lo stipendio offerto è una cifra pazzesca: ben 6.000 euro al mese.