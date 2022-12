Pelè, ecco dove andrà dopo la morte

La veglia per 'O Rei'

I tifosi si stanno già radunando allo stadio del Santos per onorare il campione, scomparso dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Il club in cui ha militato 'O Rei' aveva già allestito nei giorni scorsi una struttura sul prato dello stadio, come spiega 'Globo Esporte' secondo cui il corpo di Pelé sarà portato a Vila Belmiro: sarà la storica 'casa' del Santos, come da volontà dello stesso Pelé, ad ospitare la veglia funebre.