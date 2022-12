Pelè, il record della tomba. Ecco quando ci sarà il funerale

L'omaggio postumo al padre

Il cimitero è affacciato sull'Estádio Urbano Caldeira, il tempio del Santos dove O Rei debuttò come professionista e si trasformò in leggenda. "Non sembra un cimitero", disse Pelé al momento dell'acquisto del loculo al nono piano della struttura, sottolineando che "non sembra un cimitero" e "trasmette pace e tranquillità spirituale". Pelé, prosegue 'O' Globo' ha scelto il nono piano del memoriale in onore di suo padre, che da giocatore indossava la maglia numero nove del Santos. Il cimitero verticale, situato nel quartiere di Marapé, è stato inserito nel Guinness dei primati dal 1991 come il più alto del mondo, e custodisce le spoglie dei parenti e degli amici di Pelé. L'acquisto di un intero piano per la famiglia, riferisce la testata, è avvenuto il 7 luglio 2003, quando Pelé aveva 62 anni. La vista dà direttamente sul Vila Belmiro, come viene comunemente chiamato lo stadio Urbano Caldeira del club paulista. "Ci identifichiamo molto con Santos e abbiamo deciso che qui è il posto dove tutti rimarranno per sempre e insieme. Mia nonna Ambrosina, mia zia Maria e mio padre Dondinho erano minatori dello stato di Minas Gerais, ma prima di morire avevano già detto di voler restare a Santos, e il Santos è nel mio cuore", dichiarò Pelé, nel 2003. Nel cimitero sono già sepolti il fratello di Pelé, Jair Arantes do Nascimento, Zoca, morto nel 2020; sua figlia, Sandra Arantes do Nascimento, morta nel 2006; così come Antonio Wilson Honório, Coutinho, compagno d'attacco del mitico Santos due volte campione del mondo nel 1962/1963, e scomparso nel 2019.