Pelé e quel desiderio realizzato il giorno prima di morire: il retroscena da brividi

SAN PAOLO (BRASILE) - Un ultimo gol da aggiungere agli oltre mille segnati in carriera. Lo ha segnato Pelé, leggenda brasiliana del calcio morto a 82 anni che il giorno prima di andarse ha realizzato il sogno di Sandra, la figlia nata nel 1964 dalla relazione con la cameriera Anisa Machado che 'O Rei' non aveva voluto riconoscere ed è morta a 42 anni nel 2006 per una grave malattia.

La battaglia legale Di fronte alla scelta del padre Sandra non si è arresa e ha vinto la sua battaglia in tribunale, grazie anche a un test del DNA che ha provato la paternità di Pelé, tanto che nel 1996 ottenne il diritto di usare il nome del padre e chiamarsi Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto. Una vicenda dolorosa ma nonostante questo i suoi figli, Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento, sono andati comunque in ospedale a trovare il nonno realizzando così il sogno di Sandra, che aveva sempre desiderato un contatto con il padre.