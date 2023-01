Gaffe social di Del Piero per una foto con i pinguini a Dubai. Fan in rivolta: "Questo non ce lo dovevi fare"

DUBAI - Un selfie, a volte può far scatenare anche i propri followers. Alessandro Del Piero in questi giorni sta festeggiando il Capodanno a Dubai insieme alla propria famiglia. Tra un party e una festa ha avuto modo di scattarsi un selfie con un pinguino. Ma la foto ha scatenato numerose polemiche, tra cui quelle di chi - in difesa dei pinguini - contesta la loro presenza in un paese caldo.