Nella testa di Mourinho

Tiago Pinto va da una parte, José Mourinho - per caratura, vocazione, ambizione e programmi inizialmente condivisi con i Friedkin - vorrebbe andare dall’altra. Ma, almeno per ora, si adegua: l’adattamento alle circostanze è una condizione che nella sua lunga e straordinaria carriera non aveva mai sperimentato. Pinto rilascia interviste nelle quali parla nuovamente di crescita progressiva e costante, di progetto, di scadenza medio-lunga: è giovane e alla prima esperienza ad alto livello, ci sta. E Mou, chiamato dagli americani a riportare in tre anni la Roma ai livelli che le competono, vede aumentare gli ostacoli e allungarsi i tempi: l’accordo (l’agreement...) stretto con la Uefa per permettere al club di proseguire l’attività è da tutti considerato il più condizionante e punitivo tra quelli (individuali) perfezionati nei mesi scorsi. L’operatività sul mercato è quasi azzerata, restano puntualmente insoddisfatte le richieste dell’allenatore che fin dal primo giorno aveva individuato - e chiarito internamente - le carenze tecniche e di esperienza del gruppo. La conquista della prima Conference League della storia è stata archiviata alla voce “imprese autentiche”. Insieme all’enorme fascino esercitato dal tecnico, si è rivelata il booster che ha indotto la tifoseria a riempire l’Olimpico anche al di là della più corretta politica del ticketing praticata dagli americani. In sostanza, con diciotto pieni (10mila presenze in più di media a partita rispetto all’ultima stagione pre-Covid) Mourinho si è pagato da solo: i 5,250 milioni a stagione che costa ai Friedkin, effetto dei vantaggi fiscali derivati dal Decreto Crescita, sono insomma rientrati grazie alla passione ritrovata dal popolo romanista.

Per amore o per forza, Mou ha fatto più di un passo indietro: reinventa se stesso e la Roma, cercando di restare il più fedele possibile all’obiettivo massimo. Quando, scherzando ma non troppo, si autodefinisce “allenatore di bambini”, sottolinea il lavoro fatto tanto al presente quanto al futuro su Zalewski, Darboe (prima dell’infortunio), Felix, che ha fruttato 10 milioni, Bove, Volpato e sui prossimi titolari Tahirovic e Jordan Aleksander Majchrzak, il diciottenne attaccante polacco arrivato a settembre dal Legia Varsavia. Nelle prime quindici gare della stagione, affrontate senza Wijnaldum, con un centrocampo impoverito dalle partenze di Mkhitaryan e Veretout, e con Dybala, l’upgrade tecnico, a mezzo servizio, la Roma ha raccolto 27 punti, tre meno di Inter e Lazio e 4 meno della Juve. Non ha giocato un gran calcio (c’erano le condizioni per fare meglio o vogliamo rifugiarci anche noi nella cazzata degli schemi che prescindono dalle caratteristiche degli interpreti?). Ha inoltre sofferto l’incomprensibile crisi di Abraham, l’involuzione di Belotti e in un paio di occasioni è stata punita da un solo tiro in porta degli avversari. In condizioni normali, la Roma che - lo ricordo - non presentava titolari all’ultimo Mondiale, sarebbe intervenuta sul mercato acquistando il difensore centrale che Mou chiede da giugno 2021 (su Aguerd, la sua priorità, non si sbagliava) e un centrocampista rapido, augurandosi il recupero di Wijnaldum, Abraham, Belotti e pregando per la salute di Dybala.