Al Nassr, febbre Ronaldo: tutti i dettagli sulla presentazione leggendaria e sul debutto

RIAD (Arabia Saudita) - La macchina di CR7 si è già messa in moto. Il giocatore sbarcherà oggi in Arabia Saudita. Il portoghese è atteso a Riad per questa sera, domani affronterà le visite mediche e successivamente verrà presentato ufficialmente. L’attesa è spasmodica, gli store con le magliette del talento portoghese sono già stati presi d’assalto.