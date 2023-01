Messi e l’eccentrico look di capodanno: ecco quanto costa e a chi è ispirato

ROSARIO (ARGENTINA) - Lionel Messi ha salutato il 2022 e accolto il 2023 nella sua abitazione di Rosario , in Argentina , con la moglie Antonela Roccuzzo , i loro figli, fratelli, genitori e nipoti. Nel bel mezzo dei festeggiamenti però il look della 'Pulce', mostrato attraverso un post su Instagram, a incuriosire i fan del neo-campione del mondo che ha sfoggiato un coloratissimo completo che, ovviamente, non è passato inosservato.

Messi, che look: il prezzo dell'outfit è da urlo

Il 35enne campione del mondo ha indossato una maglia di seta verde con dettagli arancioni e finiture stampate, oltre ai pantaloncini accuratamente abbinati. "Un campione del mondo si veste come vuole", è uno dei commenti più in voga tra i follower dell'asso del Psg. Altri utenti hanno invece optato per commenti più 'colorati' e ironici: "Sembra un pigiama" e "Si è vestito da folletto". Un completo, quello di Messi, il cui prezzo è letteralmente da capogiro: la maglia, in vendita su Mytheresa - sito online di moda di lusso - costa 950 euro ma è attualmente sold out. Il pantaloncino costa invece 1.183 euro e non è nemmeno disponibile.