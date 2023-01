Pelé, la proposta di Infantino: "Uno stadio con il suo nome in tutti i paesi"

SANTOS (BRASILE) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è arrivato oggi a Vila Belmiro per dare il suo ultimo saluto a Pelé. Dopo aver lasciato l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, la salma di O' Rei è arrivata all'alba in quello che è stato per anni il suo stadio, accolto da un gruppo di tifosi che hanno omaggiato l'ex fuoriclasse brasiliano con i fuochi di artificio. La veglia si aprirà ufficialmente alle 14 italiane, per concludersi alla stessa ora di domani. Tantissime le forze dell'ordine che presiedono la zona e - come in occasione dell'insediamento del presidente Lula - è stato vietato l'utilizzo di droni non autorizzati. Oltre a Infantino, presenti anche il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, quello della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues e il ministro brasiliano Gilmar Mendes.