L'ex Roma Fonseca contro i suoi tifosi: "Devono contestare me e non i giocatori"

ROMA - Dopo il pari contro il Reims (1-1), Paulo Fonseca tecnico del Lille non ha nascosto la sua frustazione al termine della partita. L'ex Roma si è scagliato contro i suoi stessi tifosi: "Sono molto deluso anche dai nostri tifosi. Fino a questo momento ci hanno sempre sostenuto, ma ora che abbiamo bisogno hanno fatto il contrario. È un peccato, perchè se c'è un colpevole sono io e non i giocatori. Devono protestare contro di me, non contro i giocatori". "Abbiamo perso una grande occasione per vincere la partita. Penso che meritavamo di vincere, non perché abbiamo fatto tutto bene, ma perchè meritavamo, abbiamo creato molte occasioni. Nella ripresa, il Reims ha segnato alla prima occasione. Non siamo riusciti a segnare il secondo gol e dopo ci siamo esposti. Siamo delusi e frustrati. Tutti nello spogliatoio hanno capito che dovevamo essere più efficienti".