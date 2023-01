Perché Ronaldo non si perde una partita del Newcastle

Sino al 2030, l'Al-Nassr garantirà a Cristiano Ronaldo 16,6 milioni di euro al mese, cioè 3,8 milioni a settimana, 555 mila euro al giorno, 23 mila euro all'ora, 385 euro al minuto. L'odierna presentazione ufficiale ai nuovi tifosi è degna di uno sceicco: Ryiad, stadio Mrsool Park, biglietto d'ingresso 15 ryial, meno di 4 euro, incasso in beneficenza all'Ehsan National Platform for Charitable Work, 30 mila gli spettatori entusiasti sugli spalti, un entusiasmo senza precedenti nel regno saudita. Eppure. Eppure, se l'indiscrezione di Marca troverà conferma, nella stagione 2023/2024 Ronaldo potrebbe tornare a giocare in Premier con la maglia del Newcastle, qualora la squadra di proprietà del fondo sovrano saudita (Pif, Public Investment Fund), si fosse qualificata alla Champions League. Ronaldo ne ha vinte cinque, una più di Messi che, però, è diventato campione del mondo con l'Argentina e ha allineato 7 Palloni d'oro rispetto ai 5 del portoghese. Tuttavia, Cristiano in Champions ha segnato 140 gol rispetto ai 129 di Leo. Capite perché la Coppa dalle Grandi Orecchie eserciti un fascino irresistibile sul neo N.7 dell'Al-Nassr, per il quale la Champions è una magnifica ossessione sul terreno dell'eterno duello con il fenomeno argentino. Questi, in Qatar, ha assaporato la gioia più esaltante della carriera, contrapposta alla cocente delusione provata dal Grande Rivale. Che oggi in Arabia scrive il nuovo capitolo di una carriera foderata di gol e miliardi, non milioni. Gli eventi sono due: alle 17 italiane, a Ryiad, la passerella; alle 20.45, a Londra, a 6.200 km di distanza, il big match fra l'Arsenal, capolista della Premier e i Magpies in piena zona Champions. Quando si dice la coincidenza.