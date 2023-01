Mbappé e Hakimi a volto coperto per girare senza problemi a New York

NEW YORK - Una nuova sfida per i due compagni al PSG, Mbappé e Hakimi: passare inosservati a New York! L'attaccante francese e il laterale marocchino hanno goduto di una settimana di vacanza. I due hanno scelto New York come meta di viaggio. Mbappé e Hakimi hanno cercato in tutti i modi di passare inosservati a Times Square, coprendosi più che possibile il volto con passamontagna, berretto e cappuccio della giacca. Forse qualcosa non ha funzionato, tanto che il fotografo Elder Ordonez li ha scovati con un video girato proprio a Times Square. Mbappé alla fine ha anche postato su Instagram uno scatto con Hakimi. I due saranno dunque indisponibili per la partita di venerdì contro lo Châteauroux in Coppa di Francia. Da valutare il loro impiego per l'11 gennaio contro l'Angers o il 15 contro il Rennes.