Cristiano Ronaldo salta il debutto con l'Al Nassr: il motivo

RIYADH (Arabia Saudita) - Cristiano Ronaldo dovrà aspettare ancora un pò prima di poter fare il suo esordio con l'Al Nassr nella Saudi Professional League. Un vero e proprio show la presentazione ufficiale del cinque volte Pallone d'Oro davanti ai 25mila tifosi gialloblù del Marsool Park di Riyadh. Il campionato arabo, però, sarà costretto ad attendere ancora qualche giorno per ammirare le gesta del campione portoghese sul rettangolo verde. Insomma, Cristiano Ronaldo salterà l'impegno dell'Al-Nassr contro l'Al Tai, in programma oggi per il dodicesimo turno di campionato, ma non solo. Si perchè il 37enne attaccante sarà costretto a dare forfait anche la prossima partita in trasferta contro l'Al-Shabab sabato 14 gennaio. Il motivo? Su CR7, nella sua recente parentesi bis con il Manchester United, pende ancora la squalifica di due giornate per aver scaraventato a terra il telefono dalla mano di un tifoso dell'Everton in occasione della gara al Goodison Park finita 1-0 per i Toffees. Arrivò subito la multa da parte della FA a novembre. L'Articolo 12.1 del Regolamento Fifa sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori recita: “Qualsiasi sanzione disciplinare fino a quattro partite o fino a tre mesi che sia stata inflitta a un giocatore dalla precedente federazione ma non ancora (interamente) scontata al momento della il trasferimento deve essere eseguito dalla nuova federazione presso la quale il calciatore è stato tesserato affinché la sanzione possa essere scontata a livello nazionale".