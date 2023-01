"Ronaldo aveva offerte da altri due club. Vi spiego perché ha scelto l'Al Nassr”

MADRID (Spagna) - Lo hanno atteso più di 30.000 persone per abbracciarlo e accoglierlo nel suo nuovo stadio Msool Park. Cristiano Ronaldo è di nuovo al centro dl mondo, e non importa che sia il mondo arabo, alla periferia del calcio mondiale. La scelta è stata divisiva, ma ha riportato il talento portoghese al centro della scena. Il giornalista spagnolo Edu Aguirre, che vanta un'amicizia con il giocatore portoghese, ha regalato diverse indiscrezioni durante il programma El Chiringuito.

Le parole di Aguirre su Ronaldo

"Prima che partisse per l'Arabia, abbiamo preso un caffè a casa sua - afferma il giornalista spagnolo - e mi ha rivelato il sogno di tornare al centro di un progetto, di gareggiare di nuovo, di tornare ad allenarsi con gioia, con il sorriso, e tornare a giocare ogni domenica per tornare sentirsi importante. Le trattative erano in corso da mesi - continua Aguirre - e alla fine hanno chiuso un affare storico, con cifre che hanno segnato una svolta nella storia di questo sport. Cristiano aveva avuto un paio di offerte dall’Europa, ma nessuna lo ha motivato così tanto: non deve più dimostrare nulla”.