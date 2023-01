Il folle problema di Eto'o con il Camerun: dei test sull'età fanno emergere qualcosa di clamoroso!

Situazione da "far tremare i polsi" per Samuel Eto'o. L'ex bomber di Barcellona e Inter, dal 2021 a capo della Federcalcio del Camerun, si ritrova alle prese con un problema, che al di là dei soliti luoghi comuni, talvolta anche impregnati di razzismo, si conferma quanto mai reale e attuale: l'età dei giocatori africani.

Troppi documenti falsi: Camerun a rischio per la Coppa d'Africa

Alla vigilia delle qualificazioni per la Coppa d'Africa, l'Under 17 del Camerun è in difficoltà nel trovare un numero congruo di giocatori da presentare. Sui 30 convocati per il torneo, infatti, ben 21 non hanno passato i test di verifica dell'età tramite risonanza magnetica.

Il polso della situazione

Fondamentale è risultata la prova dei polsi, un test considerato infallibile al 99%, che non certifica l'età dell'atleta, ma che di sicuro non mente sul confine tra maggiorenni e minorenni. Ebbene, in base a tali analisi, più della metà dei giocatori del Camerun non sono stati abilitati per l'importante torneo continentale.