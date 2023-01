Zurkowski verso lo Spezia, Lecce su Cassandro

ROMA - Il futuro della Sampdoria resta un mistero. Con un comunicato emesso ieri pomeriggio, Merlyn Partners ha infatti rinunciato all’acquisto: «L’indisponibilità del socio di maggioranza a passare la mano in un frangente così delicato per il Club, l’indisponibilità delle due principali banche creditrici della Società a considerare un piano di ristrutturazione del debito nonché la decisione del consiglio di amministrazione della UC Sampdoria di non procedere con l’abbattimento del capitale sociale per perdite fanno venir meno le condizioni necessarie affinché Merlyn Partners SCSp possa investire fino a 50 milioni nella UC Sampdoria e avviare immediatamente un piano industriale e di risanamento finanziario creando i presupposti per il rilancio sportivo del Club». Intanto sciolto il nodo del portiere della squadra blucerchiata da aggiungere in rosa al posto di Nikita Contini (26), tornato al Napoli: non sarà Filip Stankovic (20) figlio del tecnico che lo avrebbe voluto con sé (l’Inter non lo dà, al Volendam è titolare), ma è stato bloccato Igor Vekic (24) del Pacos Ferreira. Restiamo in Liguria, dove lo Spezia ha raggiunto un’intesa con la Fiorentina per il trasferimento di Szymon Zurkowski (25) a titolo definitivo. Adesso per le firme si attende solo il sì definitivo del centrocampista, che dalla scorsa estate sogna un ritorno ad Empoli. Luca Gotti, intanto, ha accolto Salvatore Esposito (22) dalla Spal e intensificato i contatti con Ionut Radu (25): il portiere di proprietà dell’Inter, in prestito alla Cremonese, ha anche offerte dalla B e dalla Francia.

Scatto Lecce Lecce in stand by su uno storico obiettivo della Salernitana come Nadir Zortea (23): Pantaleo Corvino si guarda intorno, il club pugliese ritiene troppo alta la richiesta dell’Atalanta mentre più di qualche indizio porta nella direzione di Tommaso Cassandro (22) del Cittadella come profilo per il ruolo di terzino destro. L’arrivo di Youssef Maleh (24) per adesso ha fermato anche le grandi manovre a centrocampo dei pugliesi, una considerazione che riguarda anche Edoardo Bove (20), fortemente voluto fino a una ventina di giorni fa, quando Davide Frattesi (23) sembrava riavvicinarsi alla Roma in una operazione che contemplava anche l’arrivo del giovane giallorosso in Emilia. Ora tutto questo castello si è di nuovo perso nelle nebbie e il futuro di Bove potrebbe tornare d’attualità a fine mercato d’inverno. Attenzione, in questa ottica, anche alla Salernitana. Aspettando Josip Brekalo (24), il Monza per ora non libera Samuele Birindelli (23), richiesto nuovamente dalla Salernitana. Ufficiale, infine, Hans Nicolussi Caviglia (22) in prestito a Salerno.