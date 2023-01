L'abbraccio tra Vialli e Mancini dopo il trionfo agli Europei: il nuovo significato di quel gesto

Un abbraccio consegnato alla storia del calcio italiano. Un’immagine che da oggi assume un significato ancora più grande e che diventa eterna. Era l'11 luglio 2021, Donnarumma aveva appena parato il calcio di rigore decisivo a Saka. L’ultimo atto di un capolavoro che nessuno pensava possibile. L’Italia aveva appena vinto il suo secondo Europeo e lo aveva fatto a Wembley . L’ultimo capito di un’impresa che ha scatenato una gioia incontenibile . A bordocampo loro due, Gianluca Vialli e Roberto Mancini , che prima di fare festa si sono stretti in un abbraccio che ha riscritto la storia.

L'abbraccio tra Mancini e Vialli consegnato all'eternità

"In quell'abbraccio c'è amore, amicizia, tra di noi, tra noi e gli italiani, è stato veramente qualcosa di speciale" aveva raccontato Vialli qualche mese dopo. Lui e il Mancio, amici o fratelli, che dir si voglia, sin dai tempi della Sampdoria, in quell'abbraccio avevano dato un nuovo senso alla finale di Coppa Campioni persa nel 1992. Un abbraccio commosso più forte della malattia e pieno di gioia che va oltre la morte e che resterà scolpito per l’eternità.