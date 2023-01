Il Chelsea in lutto per la morte di Vialli: stemma nero sui social

In segno di lutto e rispetto verso Gianluca Vialli, il Chelsea ha deciso di colorare di nero la propria immagine sui social. Una delle tante iniziative che il club inglese ha realizzato oggi per ricordare il suo ex centravanti e tecnico. Dal minuto di silenzio prima dell'inizio dell'allenamento, ai video celebrativi, fino al cambio di colore del proprio profilo Twitter.