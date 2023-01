Ronaldo e l'offerta di un un importante club prima dell'Al Nassr: tutta la verità

RIAD (Arabia Saudita) - Lo aveva detto, ma in pochi gli avevano creduto. A distanza di un paio di settimane, le parole di Cristiano Ronaldo trovano conferma. "Nessuno lo sa, ma ho avuto molte opportunità in Europa, Brasile, Australia, Stati Uniti e persino Portogallo - aveva dichiarato il fuoriclasse portoghese nel giorno della sua presentazione all’Al-Nassr - molti club hanno cercato di ingaggiarmi, ma ho dato la mia parola a questo club: voglio dare una visione diversa di questo paese e calcio. Per questo ho colto questa opportunità".