Un arbitro italiano raggiunge Ronaldo in Arabia Saudia: ecco il motivo

GEDDA (Arabia Saudita) - Non solo Cristiano Ronaldo. Per impreziosire il campionato, i dirigenti del paese arabo hanno innalzato la qualità del proprio campionato chiamando a dirigere il miglior arbitro del mondo. Daniele Orsato negli ultimi giorni è volato in Arabia Saudita insieme ad altri tre colleghi.

La partita

Il fischietto di Schio è stato designato come arbitro della sfida tra Al-Ittihad e Al-Hilal, gara valida per il 12° turno della Saudi Professional League, il massimo livello professionistico del campionato saudita di calcio. Insieme a lui, c’erano anche gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, e Massimiliano Irrati impegnato in Sala VAR. Per la cronoca, la partita ha visto il successo di misura della squadra ospite. Per Daniele Orsato si è trattato del secondo impegno nel campionato saudita dopo quello del 3 settembre scorso - sempre a Gedda - tra Al-Ittihad ed Ettifaq.