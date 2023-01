Argentina, l'incredibile tatuaggio del Papu Gomez è virale sui social

ROMA - Non si è esaurita l'euforia 'mundial' per l'Argentina: tra i 26 giocatori protagonisti in Qatar c'era anche Papu Gomez. L'ex giocatore dell'Atalanta non ha dimenticato gli incredibili momenti dello scorso 18 dicembre a Doha: sul proprio profilo Instagram infatti il fantasista dell''Albiceleste' ha condiviso le immagini di tre nuovi tatuaggi che celebrano la 'Tercera' coppa del mondo della 'Selección'.