Toty Fifa 23, la lista completa dei giocatori candidati al Team of the year

EA Sports conferma la lista di giocatori candidati al Team of the Year, dai portieri agli attaccanti, per un totale di 100 calciatori. Solo 11 di questi diventeranno membri effettivi del TOTY: sotto a chi vota!

Vota il miglior portiere Sono solamente 10 i portieri in lizza, tra questi gli "italiani" Maignan e Szczesny e l'ex della Roma, Alisson, ecco la lista dei nomi: Courtois (Real Madrid); Gregor Kobel (Borussia Dortmund); Mike Maignan (AC Milan); Alisson (Liverpool); Ederson (Manchester City); Wojciech Szczesny (Juventus); Kevin Trapp (Frankfurt); Yassine Bounou (Sevilla); Hugo Lloris (Tottenham); Emiliano Martinez (Aston Villa).

Scegli il miglior difensore Ben 25 i nomi da scegliere per eleggere i migliori difensori dell'anno, questo l'elenco completo: Marcos Acuna (Sevilla); Marquinhos (Paris Saint-Germain); Cristiano Biraghi (Fiorentina); Joao Cancelo (Manchester City); Jonathan Clauss (Marseille); Thiago Silva (Chelsea); Alphonso Davies (Bayern Munich); Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen); Eder Militao (Real Madrid); Ruben Dias (Manchester City); Grimaldo (Benfica); Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain); Theo Hernandez (AC Milan); Reece James (Chelsea); Kalidou Koulibaly (Chelsea); Nicolas Otamendi (Benfica); Gleison Bremer (Juventus); Niklas Sule (Borussia Dortmund); Fikayo Tomori (AC Milan); Kieran Trippier (Newcastle United); Virgil van Dijk (Liverpool); Josko Gvardiol (RB Leipzig); Jules Kounde (Barcelona); Cristian Romero (Tottenham); Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Fondamentali le scelte a centrocampo Tanta abbondanza per i centrocampisti segnalati per il premio finale: Nicolò Barella (Inter Milan); Jude Bellingham (Borussia Dortmund); Steven Berghuis (Ajax); Marcelo Brozovic (Inter Milan); Bernardo Silva (Manchester City); Kevin De Bruyne (Manchester City); Moussa Diaby (Bayer Leverkusen); Nabil Fekir (Real Betis); Seko Fofana (Lens); Pedri (Barcelona); Vincenzo Grifo (Freiburg); Rodri (Manchester City); Daichi Kamada (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Filip Kostic (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Merino (Real Sociedad), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Luka Modric (Real Madrid), Martin Odegaard (Arsenal); Parejo (Villarreal), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Declan Rice (West Ham United), Bukayo Saka (Arsenal), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Sandro Tonali (AC Milan).