Cavani choc: “Arrestate l’arbitro per averci tolto il Mondiale”

URUGUAY - La delusione per il mancato passaggio dell'Uruguay agli ottavi di finale al Mondiali in Qatar è ancora cocente per Edinson Cavani. L'attaccante del Valencia ha attaccato duramente Daniel Siebert, l'arbitro che ha diretto il match tra la Celestee il Ghana nella fase a gironi. L'Uruguay dell'allora ct Diego Alonso riuscì a vincere 2-0 ma venne fatta fuori dal successo della Corea del Sud sul Portogallo. L'arbitraggio di Siebert fu contestato pesantemente dai sudamericani, in particolare per non aver concesso due rigori nonostante l'utilizzo del VAR. Il "Matador" Cavani uscì furibondo e, prima di recarsi negli spogliatoi, distrusse il monitor del VAR. Per quel gesto la Commissione Disciplinare della FIFA ha aperto un fascicolo. A Cadena Ser l'ex Palermo e Napoli ha puntato il dito nuovamente contro Siebert: "Se mi sanzionano per aver colpito il VAR, allora per averci tolto il Mondiale devono arrestarlo, perché quelli sono errori che non puoi fare con il VAR, con tutte le telecamere e gli arbitri dietro".