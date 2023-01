L'epica fuga di Beckham per sfuggire alla folla impazzita: ecco cosa ha combinato

INGHILTERRA - Cosa non si fa per assistere alla partita del proprio figlio! David Beckham ha sfidato la piogga battente per seguire il figlio Romeo, 20enne ala destra passato pochi giorni fa in prestito al Brentford B dalla seconda squadra dell'Inter Miami. Il rampollo di casa Beckham è entrato nel secondo tempo contro l'Erith & Belvedere in occasione del match in London Senior Cup. La presenza di David Beckham ha tuttavia suscitato la curiosità degli oltre 500 tifosi presenti a Park View Road. Nel momento in cui le richieste di selfie e strette di mano si sono fatti insistenti, l'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid e Milan tra le altre, è fuggito incappucciato dalla tribuna per poi saltare oltre una recinzione e dirigersi in un'area piena di cespugli.