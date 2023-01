Alice Campello, il dramma e il commovente messaggio per Morata

MADRID (Spagna) - Alla fine, tutto si è risolto con un sorriso. Ma non sono stati giorni facili per l’ex centravanti della Juventus Alvaro Morata. La sua compagna Alice Campiello è finita per qualche giorno in terapia intensiva dopo la nascita del loro figlio. Un parto vissuto con qualche complicanza, ma alla fine risolto nel migliore dei modi.

Il messaggio d’amore

Nella giornata di ieri la compagna di Alvaro Morata è uscita dalla terapia intensiva, e oggi ha voluto ringraziare tutti coloro le sono stati vicini in questi giorni piuttosto complicati. “Grazie a tutti per i vostri messaggi d’amore - scrive Alice Campello - per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie a tutte le persone della Clinica Navarra ma soprattutto al dottor Muñoz, Dr Chiva, Dr Vaquero, Dr Alonso e tutti i dottori e le ostetriche (in particolare Maria Victoria e Raquel). Grazie Alvaro Morata, sei l'amore della mia vita. Avrei potuto scegliere per i miei figli, sei il dono più grande che Dio potesse farmi. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l'amore che mi dai... mi fai sentire ad ogni secondo il centro della tua vita. Ti amo”.