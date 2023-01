Di Chiara risponde a Dino Baggio: “Fuori luogo, lede la dignità di Vialli”

Le parole di Dino Baggio su Gianluca Vialli e il doping durante il loro periodo alla Juventus hanno fatto clamore e stanno facendo discutere. Sul tema si è espresso Walter Sabatini, ex ds della Salernitana, e gli ha fatto eco anche Alberto Di Chiara, ex calciatore tra le altre di Roma e Fiorentina: "Gianluca ha lottato in maniera esemplare contro il cancro. Prima di rilasciare affermazioni di questo genere, servirebbe avere dei riscontri. Intendiamoci, se c'è abuso di farmaci, quello è da condannare, sempre. A me questo intervento è sembrato fuori luogo, così si lede la dignità di Vialli. Si gettano ombre su una scomparsa molto dolorosa. Gianluca ha comunicato cose molto positive durante il percorso della malattia. E da questo percorso, bisogna prendere le cose positive".