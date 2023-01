Qui Roma, mercato, ricavi e fairplay: i conti non tornano

ROMA - Le voci di possibile cessione della Roma sembrano coerenti coi conti del club, afflitti da un persistente squilibrio tra costi e ricavi. Con 219 milioni di perdita, il risultato dell’ultimo bilancio è il peggiore nella storia della società. Perfino più amaro dei 204 del 2019/20, l’ultimo della gestione Pallotta. Il problema vero è che, mentre il progetto tecnico resta appeso all’autorevolezza del totem Mourinho, il progetto economico non decolla. In due anni e mezzo, i Friedkin hanno investito oltre 800 milioni ma non si intravede la fine e neppure il punto in cui la Roma inizierà a produrre flussi per remunerare il capitale investito. Solo nell’ultimo anno e mezzo, il club ha inghiottito 331 milioni di finanziamenti dell’azionista a copertura di un costante assorbimento di cassa derivante dal disavanzo di gestione.

Il mancato decollo dei ricavi La mera differenza tra ricavi e costi operativi (al lordo degli ammortamenti) segnala uno squilibrio di cassa per 100 milioni, da somare ai 145 dell’anno precedente. Il primo problema della Roma è il mancato decollo dei ricavi, desolatamente stabili a 191 milioni da due anni nonostante la riapertura degli stadi e gli incassi dei pienoni di Conference League. Con un riempimento dell’Olimpico al 94%, la Roma ha ricavato 40 milioni dalla biglietteria (poco più di Milan e Inter con più partite casalinghe delle milanesi) dunque il dato non è espandibile a meno di aumentare i prezzi. Il fatturato commerciale resta sottodimensionato: 39 milioni da sponsorizzazioni, merchandising e pubblicità contro 93 del Milan e 47 dell’Inter. La Roma non ha monetizzato plusvalenze da cessioni di calciatori (come, ad esempio, l’Inter) ma il monte ingaggi resta troppo alto. A fronte di ricavi stagnanti, infatti, aumenta il peso dei costi di cui stipendi e ammortamenti costituiscono, naturalmente, le voci principali. Sommando l’onere delle remunerazioni dei tesserati (155 milioni) e quello per gli ammortamenti dei cartellini (77,5) il costo della rosa si attesta al 121% dei ricavi operativi. Fuori cioè da qualsiasi parametro del nuovo Fair Play Finanziario ma, soprattutto, da ogni regola di gestione sostenibile per qualsiasi azienda. Con una forbice simile tra ricavi e costi, nessun azionista può finanziare perdite strutturali a lungo senza un robusto incremento dei primi o un taglio incisivo dei secondi. In pratica, la Roma è sesta in Serie A per fatturato ma quarta per il costo della rosa.