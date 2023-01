Panucci e la battuta sul Milan triste: la risposta di Pioli in diretta tv

Pioli: "Non mi aspettavo questa prestazione"

La risposta di Pioli non si è fatta attendere: "Non mi aspettavo una prestazione del genere visto che conosco i miei ragazzi e so che in certe gare offrono sempre il meglio. In questo momento facciamo fatica a reagire a un errore e facciamo fatica a restare squadra. Questa mancanza di risultati ci sta pesando e oggi non siamo riusciti a reagire alle difficoltà che incontriamo".