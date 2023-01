Clamoroso! Conte medita di lasciare la Premier

LONDRA (Inghilterra) - Il tecnico del Tottenham Antonio Conte riflette sul proprio futuro. Gli ultimi eventi hanno segnato lo stato d’animo dell’allenatore italiano che ora valuta di fermarsi per dedicare più tempo alla propria famiglia.

La scomparsa degli amici

L’allenatore "riflette sul suo futuro" dopo i recenti lutti di tre cari amici che lo avrebbero spinto a valutare un anno sabbatico. “Questa è una stagione difficile dal punto di vista personale - ha dichiarato Antonio Conte - perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo benissimo, Gian Piero Ventrone, poi Sinisa e ora Gianluca Vialli, non è stato semplice. Sicuramente quando capita questa situazione ti porta a fare delle riflessioni importanti. Molte volte diamo molta importanza al nostro lavoro, e dimentichiamo la famiglia dimenticando che dobbiamo avere più tempo per noi stessi”.