Wanda Nara e l'intimità con L-Gante e Maxi Lopez: la frase piccante distrugge Icardi

ROMA - Non passano mai inosservate le dichiarazioni di Wanda Nara: l'imprenditrice, intervistata dalla rivista argentina Caras, ha parlato della propria vita ed è tornata anche sulla separazione con il calciatore Mauro Icardi. E su quest'ultimo non è passata sottobanco una frase che si è anche guadagnata la copertina della rivista sudamericana: "Gli uomini muoiono per una donna indipendente, sono abbagliati da una donna potente, ma in pochi possono restarle vicino e tenersela senza tarparle le ali". Nell'intervista di Wanda Nara a Caras, l'argentina rivela alcune intimità riguardanti la sua vita amorosa, in particolare in riferimento a L-Gante. A proposito del rapper dice che "si sente innamorato e si diverte molto". Inoltre, in Argentina ha fatto molto discutere un riavvicinamento tra Wanda Nara l'ex Maxi Lopez. La coppia ha due figli e pare che dopo alcuni anni di guerra aperta, i due sarebbero venuti a patti per il bene dei figli.