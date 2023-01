Niente Arabia Saudita per Leo Messi: ecco dove potrebbe andare…

MADRID (Spagna) - Nonostante la proposta indecente, Leo Messi non sembra intenzionato ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita. Il capitano dell’Argentina Campione del Mondo - secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo Marca - avrebbe altri progetti per il proprio futuro. L’accordo in essere con il Paris Saint Germain scadrà a fine giugno, ma il club francese avrebbe proposto al fuoriclasse sudamericano un rinnovo annuale fino al 2024 da 40 milioni di euro, con un’opzione di un ulteriore stagione fino al 30 giugno 2025.

Un futuro negli States

Il prossimo 24 giugno 1987 Leo Messi compirà 36 anni. Qualora dovesse legarsi per altri due anni al Paris Saint Germain, il giocatore finirebbe col chiudere la propria carriera in Francia. Ma in queste du ultime stagioni, spesso è emerso il malcontento della moglie del calciatore che a Parigi non si troverebbe a proprio agio. Per questo, l’attaccante argentino starebbe valutando anche la proposta dell’Inter Miami, squadra del presidente David Beckham, che vorrebbe portarlo in MLS. Nelle prossime settimane Messi dovrà prendere una decisione, ma al momento l’ipotesi che possa chiudere la propria carriera in Arabia è diventata piuttosto improbabile.