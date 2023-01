Il compleanno di Chinaglia, il ricordo della società

ROMA - Il 24 gennaio è una data storica per ogni tifoso laziale. E la società non si è fatta trovare impreparata all'appuntamento per celebrare l'anniversario di nascita di Giorgio Chinaglia, centravanti del primo scudetto biancocleste. Il club ha ricordato il compleanno di uno dei simboli eterni della Lazio, condividendo con tutti i propri tifosi un'emozione che ogni anno si rinnova.