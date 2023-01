Il duro attacco di Ibrahimovic all'Argentina dopo il Mondiale: "Ho da dire qualcosa sui loro festeggiamenti..."

L'eco del Mondiale si fa ancora sentire. Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del Mondiale vinto dall'Argentina in Qatar, in particolare rimarcando il comportamento dei tifosi dell'Albiceleste durante la rassegna iridata: "Sono preoccupato per tutti quei tifosi che si sono comportati male. Questo non possiamo rispettarlo". Il campione svedese poi è convinto di una cosa: "Mbappé vincerà un Mondiale, non sono preoccupato per lui." E su Messi: "Lui è considerato il miglior giocatore della storia, ero sicuro che avrebbe vinto".