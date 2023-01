L'Inter domani su Rai Kids in “Offside Racism”

La passione di Francois Sgrò per il calcio nasce in Africa quando vede in tv Messi giocare. Da quel momento Francois ha un sogno: anche lui vuole indossare gli scarpini e correre sul rettangolo di gioco. Il primo passo per il coronamento di quel sogno arriva a 8 anni quando viene adottato e arriva in Italia. È uno dei giorni più belli della sua vita. Con l'appoggio dei genitori si dà subito da fare e si fa notare presto alla scuola calcio. Da lì il passo è breve. Francois ha il talento e la voglia di sfondare e l'Inter lo nota e decide di farlo crescere nel proprio settore giovanile. Per seguire il suo sogno Francois è costretto ad allontanarsi dalla sua famiglia, ma ne trova un'altra: la squadra. Nell'Inter Francois capisce l'importanza di far parte di un team dove nessuno vince o perde da solo. Una vittoria è una vittoria di tutti. E una sconfitta non è mai causata da un solo giocatore. Lo impara giocando, alternando ottime prestazioni a qualche errore. Ma anche dagli errori si impara ed è un'altra lezione che gli viene impartita dal Mister: bisogna far tesoro di ogni errore per migliore e andare avanti. E Francois va sempre avanti deciso a coronare il suo sogno malgrado non sempre in campo e nella vita le cose siano facili. Come quando, durante un match, un altro ragazzo lo offende con degli epiteti razzisti e, invece di essere richiamato dal genitore, ne riceve il plauso. Un momento che Francois ricorda con amarezza, ma che vuole lasciare alle spalle. Dopotutto lui ha chiaro cosa vuole diventare: un campione! E sa bene che per essere un campione in campo, lo si deve essere prima di tutto nella vita di tutti i giorni. Un'affermazione con cui concorda l’ex difensore e vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, che al termine del programma consegnerà a Francois la maglia “Keep Racism Out”, simbolo della campagna di sensibilizzazione di Lega Serie A contro ogni forma di razzismo e discriminazione.