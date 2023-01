Guardiola e la dichiarazione d'amore per il Barcellona: "Se mi chiama..."

La squadra dei sogni

Pep Guardiola recentemente ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester City fino al 2025. Il tecnico catalano ha parlato senza schermi, con il cuore in mano. "È come se io allenassi qui come assistente, o in qualsiasi altra parte, e Il Barcellona mi chiamasse a guidare la prima squadra. E’ ovvio che andrei al Barcellona ?perché il mio club. Tutti hanno dei sogni - ha sottolineato - e so che Arteta è andato nel suo club, nel club che sognava di allenare. É un tifoso dell'Arsenal perché ha giocato lì e ha avuto modo di indossare la fascia di capitano e ama quel club. Per questo, quando ha ricevuto l’offerta dell’Arsenal, non mi sono opposto; la vita è troppo breve, quando puoi volare, devi volare."