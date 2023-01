"Incredibile Miura, nuova squadra a 56 anni: torna a giocare in Europa"

PORTOGALLO - Ricordate il giapponese Kazu Miura? Gioca a pallone praticamente da quando è nato, ha attraversaro il mondo intero e nel suo infinito viaggio è anche sbarcato in Italia, al Genoa, nella stagione 1994-1995. E oggi, all'età di 55 anni suonati (56 il 26 febbraio), di dire basta ancora non ha voglia: secondo A Bola, giocherà in Portogallo e vestirà la maglia dell'Oliveirense, club di Segunda Liga. Il giocatore più anziano del mondo ancora in attività è atteso per le visite mediche, poi firmerà un contratto di sei mesi con la formula del prestito.