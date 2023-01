La Fifa rivoluziona i rigori: mai più come nella finale di Coppa del Mondo

ROMA - La finale tra Argentina e Francia ha fatto la storia, ma ora potrebbe addirittura essere presa da esempio per un cambio del regolamento del calcio. Nello specifico, è finito sotto i riflettori delle considerazioni della Fifa e dell'International Football Association Board il comportamento del portiere dell'Argentina, Martinez, che si è giocato ogni arma possibile non solo per neutralizzare le conclusioni degli avversari, ma anche per destabilizzare e innervosire il rigorista di turno. Tra palloni allontanati ad arte, perdite di tempo e quant'altro, le strategie di Martinez non sono passate inosservate non solo agli spettatori: anche Ifab e Fifa infatti hanno seguito con attenzione quanto accaduto. E nelle intenzioni ci sarebbero modifiche al regolamento per evitare che i portieri possano interferire oltre il lecito al momento dei calci di rigore.