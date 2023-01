La Fifa punisce l'Uruguay: sanzioni pesanti per Cavani e Muslera

È arrivata la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa sull'Uruguay e la sanzione è pesantissima: inflitte quattro giornate di squalifica e un'ammenda di 20mila franchi svizzeri a José Maria Gimenez e Fernando Muslera , un turno a testa e una multa di 15mila franchi svizzeri a Edinson Cavani e Diego Godin . Sanzioni anche per la Federazione con l'Uruguay che dovrà giocare con lo stadio parzialmente chiuso la prossima gara casalinga e dovrà pagare un'ammenda di 50mila franchi svizzeri.

Cosa era accaduto

Dopo la fine di Uruguay-Ghana, ultima partita della fase a gironi dei Mondiali in Qatar, vinta dalla Celeste 2-0 ma inutilmente (avanti la Corea del Sud per differenza reti), i giocatori uruguaiani hanno accerchiato l'arbitro, furiosi per un mancato calcio di rigore ai danni di Cavani. A distanza di quasi due mesi è arrivata la decisione della Fifa.