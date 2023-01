Ufficiale: McKennie lascia la Juve e firma per il Leeds United

Il saluto alla Juve e la nota ufficiale

Ieri McKennie ha visto uno spezzone della partita della Juve contro il Monza allo Stadium, prima di partire dall’aeroporto di Caselle in direzione Inghilterra: “Grazie a tutti per il supporto”, ha detto McKennie all’entrata dell’aeroporto: “In bocca al lupo alla Juve. non parlo bene italiano. Ciao ragazzi, ci vediamo presto”. Oggi, in serata, il Leeds United ha pubblicato il comunicato che ufficializza l'ingaggio del centrocampista statunitense: "Il Leeds United è lieto di annunciare la firma di Weston McKennie, che arriva in prestito fino alla fine della stagione 2022/23, soggetto a permesso di lavoro. Il 24enne centrocampista si unisce ai Bianchi dalla Juventus, squadra italiana di Serie A, con l'opzione di un contratto a tempo indeterminato a fine stagione - si legge nella nota - McKennie è il terzo acquisto del Leeds nella finestra di mercato di gennaio, dopo gli arrivi di Geroginio Rutter e Max Wober. McKennie prende la maglia numero 28 e potrebbe fare il suo debutto nella partita di Premier League di domenica contro il Nottingham Forest al City Ground".