Iran, anche la nazionale femminile di calcio a 5 non canta l'inno!

ROMA - La nazionale iraniana di futsal - il calcio a 5 femminile, che ha vinto il Campionato dei paesi dell'Asia centrale (Cafa) 2023 in Uzbekistan, si è rifiutata di cantare l'inno nazionale durante la cerimonia di chiusura in segno di apparente solidarietà con il movimento di protesta in Iran. Lo mostrano filmati diffusi sui social media. Secondo altre notizie apparse sui social media, molti atleti iraniani si sono rifiutati di cantare l'inno in partite interne, regionali o internazionali a sostegno delle proteste, con conseguente licenziamento dalla squadra o interventi delle forze di sicurezza. Famoso è rimasto l'esempio dei colleghi maschi al recente Mondiale in Qatar, quando nessuno degli 11 giocatori in campo ha cantato l'inno prima della partita di esordio contro l'Inghilterra.