Il Barcellona e l'incredibile guasto tecnico che ha bloccato il mercato negli ultimi secondi

BARCELLONA (Spagna) - L’ultimo giorno di calciomercato racconta sempre storie particolari. L’Inter riuscì a trionfare nell’anno del Triplete per un contratto lanciato sopra il box della Lega calcio, la Lazio perse il tesseramento di un giocatore per problemi al fax al momento di trasmettere la documentazione controfirmata.

Il passo falso del Barcellona

Una situazione simile è accaduta al Barcellona che nell’ultimo giorno di mercato ha fallito un tesseramento che sembrava concluso. Martedì sera i dirigenti catalani avevano intavolato una trattativa con i Los Angeles Galaxy per il terzino destro Julian Araujo. L’affare sembrava concluso, ma a causa di un errore con un computer, il contratto non è stato registrato in tempo. "Non siamo arrivati in tempo a causa di un errore del computer - ha amesso il direttore del club Mateu Alemany - il ritardo è stato di 18 secondi”.