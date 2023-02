Sperimentazione FIFA sul fuorigioco: ecco come cambia la regola

ROMA - La Fifa si muove verso un calcio più spettacolare. Per questo motivo, ha avviato con la Federazione Italiana una collaborazione per avviare nuove riforme regolamentali. in tal caso, riguarda il fuorigioco. L'esperimento abbraccia anche altre federazioni europee come Svezia e Olanda, coinvolte sempre all'interno di tornei nazionali di carattere giovanile. La Figc porterà avanti tale studio nel campionato Under 18.